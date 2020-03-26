Жителя Барановичского района будут судить за продажу фейковых билетов на концерты звезд

Источник материала: Tut.by

21-летний житель Барановичского района обвиняется в мошенничестве с продажей билетов на концерты белорусских, украинских и российских звезд. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Брестской области .



Фото с концерта Макса Коржа использовано в качестве иллюстрации

С июня по октябрь прошлого года обвиняемый разместил в фан-группах соцсетей объявления о продаже билетов на концерты Макса Коржа, «Руки Вверх», «Океана Ельзи», «Ленинграда», которых на самом деле у него не было. Выступления музыкантов должны были состояться в период с августа по ноябрь в Минске.

Клиентам обвиняемый высылал фотографии своего паспорта и оформленных на него банковских платежных карт. Потерпевшие высылали ему аванс, а билетов так и не получали. Так, например, 23-летняя могилевчанка выслала парню 70 рублей. После этого он перестал отвечать на ее сообщения и звонки. Девушка обратилась с заявлением в милицию.

Оперативники установили 40 эпизодов противоправных действий обвиняемого. Потерпевшими по делу проходят 42 человека. Большинство из них — минчане. Жертвами мошенничества также стали жители Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба превысила 3,5 тысячи рублей.

Парню предъявили обвинение по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 209 УК). Обвиняемый под стражей, дело направлено в суд.