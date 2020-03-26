ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жителя Барановичского района будут судить за продажу фейковых билетов на концерты звезд

26.03.2020 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

21-летний житель Барановичского района обвиняется в мошенничестве с продажей билетов на концерты белорусских, украинских и российских звезд. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Брестской области.


Фото с концерта Макса Коржа использовано в качестве иллюстрации

С июня по октябрь прошлого года обвиняемый разместил в фан-группах соцсетей объявления о продаже билетов на концерты Макса Коржа, «Руки Вверх», «Океана Ельзи», «Ленинграда», которых на самом деле у него не было. Выступления музыкантов должны были состояться в период с августа по ноябрь в Минске.

Клиентам обвиняемый высылал фотографии своего паспорта и оформленных на него банковских платежных карт. Потерпевшие высылали ему аванс, а билетов так и не получали. Так, например, 23-летняя могилевчанка выслала парню 70 рублей. После этого он перестал отвечать на ее сообщения и звонки. Девушка обратилась с заявлением в милицию.

Оперативники установили 40 эпизодов противоправных действий обвиняемого. Потерпевшими по делу проходят 42 человека. Большинство из них — минчане. Жертвами мошенничества также стали жители Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба превысила 3,5 тысячи рублей.

Парню предъявили обвинение по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 209 УК). Обвиняемый под стражей, дело направлено в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Внимание! Акция «Альбом памяти-75»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика