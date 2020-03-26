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Внимание! Акция «Альбом памяти-75»

26.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Государственное учреждение культуры «Районный центр народного творчества» проводит районную акцию среди жителей, проживающих на обслуживаемой учреждениями культуры территории, а также среди работников культуры Борисовского района для создания альбома памяти о ветеранах войны, малолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, блокадниках, детях партизан, а также свидетелях войны.

Просим до 10 апреля собрать необходимую информацию и прислать материалы: фотографии или копии фотографий участников Великой Отечественной войны, аудио- и видеозаписи, фотографии наград, а также статьи из газет, воспоминания свидетелей на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заранее благодарны.

 
 
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В период с 15 марта по 15 апреля в Минской области проводится акция «Слава тебе, ветеран!» к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
 
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