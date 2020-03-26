Внимание! Акция «Альбом памяти-75»

Источник материала: Единство

Государственное учреждение культуры «Районный центр народного творчества» проводит районную акцию среди жителей, проживающих на обслуживаемой учреждениями культуры территории, а также среди работников культуры Борисовского района для создания альбома памяти о ветеранах войны, малолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, блокадниках, детях партизан, а также свидетелях войны.

Просим до 10 апреля собрать необходимую информацию и прислать материалы: фотографии или копии фотографий участников Великой Отечественной войны, аудио- и видеозаписи, фотографии наград, а также статьи из газет, воспоминания свидетелей на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заранее благодарны.