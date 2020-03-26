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Более 100 пожаров произошло за сутки в экосистемах Беларуси

26.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Более 100 пожаров произошло за сутки в экосистемах Беларуси

«Только за эту неделю в статистику спасателей попали 283 случая пожаров в экосистемах — это лесные и торфяные пожары, а также возгорания травы и кустарника. Из них более 100 — за минувшие сутки, — рассказали в пресс-службе. — Палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Все это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию».

Огонь на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто стать причиной возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Разбушевавшееся пламя трудно остановить, и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара граждане. Работникам МЧС известны случаи, когда на глазах виновников огонь перекидывался на постройки, из-за палов гибли люди.

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации: ни в коем случае не жечь траву, не оставлять горящий огонь без присмотра, тщательно тушить окурки и спички перед тем, как выбросить их. «Если вы заметили пожар, не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара», — отметили в МЧС.

Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костер должен быть не ближе 10 м от построек, 20 м — от леса и 30 м — от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 м от дома.

Следить за пожароопасной обстановкой по всей стране можно на интерактивной карте неблагоприятных явлений в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», а также на сайте МЧС.-

 
 
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«Только за эту неделю в статистику спасателей попали 283 случая пожаров в экосистемах — это лесные и торфяные пожары, а
 
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