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Журналист Сергей Сацук попросил опубликовать этот текст, если его задержат
26.03.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько месяцев назад, почувствовав давление со стороны сильных мира сего, главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук оставил «Еврорадио» текст на случай своего задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» — представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.
25 марта 2020 года случай наступил —
Как в Беларуси заказывают журналистов
Меня заказали, конкретно и серьезно. Пишу об этом чисто в целях самозащиты и поэтому начну почти с начала.
После публикации статьи
Я возразил, что мне достаточно того, что в Беларуси прекратят покупать медицинские изделия по цене в 10 раз выше реальной. «Гонец» сказал, что не прекратят: мол, система такая. Поэтому, если уйдет одна, вторая, третья компания, на их место придут другие, которые будут работать точно также. «Ну, может быть, будут продавать не в 10 раз, а в 5 раз дороже».
«Уже хорошо, бюджет сэкономит миллионы», — ответил я.
«А ты с этого что-то получишь?» — спросил «гонец».
«Ничего».
«Может быть, ты думаешь, что медицина наша лучше от этого станет?»
«Не знаю, — честно признался я. — Надеюсь, что станет».
«Не станет. Он просто за эти деньги построит себе еще один дворец», — заявил «гонец», явно намекая на главу государства.
Так продолжалось с полчаса. Поняв, что меня не переубедить, визитер перешел собственно к тому, для чего пришел. Он передал мне, что люди ему конкретно сказали, что терпение у них закончилось, что в Беларуси человеческая жизнь и человеческая свобода ничего не стоят, что им легче заказать человека, чем покупать билеты на острова. Тут нужно пояснить, что в ходе последнего расследования я пытался вызвать на откровенный разговор человека и взять у него генеральное интервью, чтобы соблюсти объективность. Для этого я немного провокационно написал ей в Linkedin, что могу перенести дату публикации и дать ей неделю на то, чтобы купить билеты на какой-нибудь остров и жить там безбедно до конца жизни. И вот, именно после этой статьи ко мне приходит «гонец» и передаёт слова потерявших терпение людей, что им проще заказать человека, чем покупать билеты. Тем более, как мне, опять же, объяснили, в Беларуси я остался один такой возмутитель спокойствия.
Все предельно ясно. Без какого-либо двойного толкования. Особенно когда предупреждение подкрепляют словами: «Подумай о своей семье, что с ними будет…»
Я знаю, что семье без меня труба. Жена — инвалид с пороком сердца, с удаленной щитовидкой, да еще с аневризмой. Врачи еще в 2011-м не давали гарантий, что она доживет до конца года. Я прекрасно понимаю, что случись что со мной — она не переживет. Здесь без вариантов. Поэтому я отложил в ящик практически подготовленный второй материал, где рассказывалось о том, кто является реальным владельцем посреднических английской и австрийской компаний, продающих нам медизделия по ценам в 10 раз выше реальной и в 4,5 раза выше, чем покупает Россия, у которой мы постоянно деньги клянчим. Семья важнее, решил я и сказал себе «СТОП».
Какое-то время было тихо, но потом маховик белорусской системы завертелся. Думаю, поводом стало мое выступление на «Белсате» все по той же теме — коррупции в Минздраве.
Я 20 лет работаю с правоохранителями и хорошо знаю, что, если твои контакты вдруг все разом пропадают (не отвечают на звонки и на письма), это означает, что тебя взяли в оперативную разработку.
«Ну взяли и взяли, мне скрывать нечего, пусть пасут», — подумал я.
Но вот в «СБ» ["Беларусь сегодня". — «Еврорадио"]
Я прекрасно знаю, что это подготовка информационного поля к моему задержанию. Я знаю, чьих это рук дело. Имя этого генерала, который «крышует» системную коррупцию Минздрава, известно всем, кто крутится в этом бизнесе. Именно он более десяти лет, сначала в Генпрокуратуре, а потом в Следственном комитете, давил всякие попытки влезть в этот бизнес со стороны правоохранительных органов. Теперь вот ему сделали заказ на журналистов.
«Белсат» — из той же серии. Кому-то очень хочется, чтобы
Сергей Сацук, главный редактор «Ежедневника»
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Главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук оставил «Еврорадио» текст на случай своего задержания.
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