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Народную летопись Великой Отечественной войны создают в Национальной академии наук
26.03.2020 21:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВписать свою историю может каждый. Сейчас узнаем, как это сделать. В Институте истории Национальной академии наук есть специальный отдел, работники которого тщательно изучают военное прошлое Беларуси. В скором времени на основе полученных материалов будет создана народная летопись Великой Отечественной войны.
Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук: "Любой нашей семьи белорусской так или иначе коснулись события Великой Отечественной войны. К сожалению, многие из наших предков, дедов, прадедов, отцов у старшего поколения отдали свои жизни за то, чтоб мы могли сегодня спокойно развиваться, жить в суверенном независимом государстве. И в этой связи очень важно поднять тот пласт материала, который сохраняется в наших семьях".
С каждым годом становится все меньше непосредственных свидетелей и участников военных событий, и для ученых очень важно сохранить для будущих поколений каждую деталь.
Алексей Литвин, заведующий отделом военной истории Беларуси: "На руках у людей миллионы находятся материалов, документов самых различных, о которых мы практически ничего не знаем. Если нам удастся осуществить этот процесс, то мы будем иметь электронную базу данных, благодаря которой мы сможем узнать историю каждого человека".
Со старта акции прошло меньше двух недель, а люди уже присылают воспоминания о своих предках. Ученым важно систематизировать полученную информацию, поэтому к оформлению историй есть несколько требований.
Алексей Литвин, заведующий отделом военной истории Беларуси: "Мы даже сами немножко удивлены, потому что сразу после объявления акции к нам пошли звонки, начали приходить люди со своими историями. Я хочу обратиться ко всем и сказать, какой это процесс должен быть. Например, если внучка знает историю своего дедушки, прадедушки и так далее, она в первую очередь должна кратенько сказать о себе, кто она, что она, данные написать, и желательно, чтобы была ее фотография. И потом историю о своем дедушке, что она знает".
Также ученые просят присылать и фотографии, и документы. Их можно отправить в отсканированном виде. Памятные вещи в институте не принимают, только бумажные носители, которые могут быть включены в электронную базу.
Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук: "Это акция долговременная, будет действовать несколько лет. По итогам мы действительно выйдем на создание народной летописи Великой Отечественной войны, а такого как бы нет пока еще ни в одной из постсоветских стран. Это очень важно, чтобы такая память, память о наших предках-победителях была сохранена должным образом".
Если у вас в семье хранятся воспоминания, документы или фотографии ваших близких, переживших страшные годы военного лихолетья, присылайте их в Институт истории Национальной академии наук.
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Вписать свою историю может каждый. Сейчас узнаем, как это сделать. В Институте истории Национальной академии наук есть специальный отдел, работники которого...
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