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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Народную летопись Великой Отечественной войны создают в Национальной академии наук Вписать свою историю может каждый. Сейчас узнаем, как это сделать. В Институте истории Национальной академии наук есть специальный отдел, работники которого...

Вписать свою историю может каждый. Сейчас узнаем, как это сделать. В Институте истории Национальной академии наук есть специальный отдел, работники которого тщательно изучают военное прошлое Беларуси. В скором времени на основе полученных материалов будет создана народная летопись Великой Отечественной войны.С каждым годом становится все меньше непосредственных свидетелей и участников военных событий, и для ученых очень важно сохранить для будущих поколений каждую деталь.Со старта акции прошло меньше двух недель, а люди уже присылают воспоминания о своих предках. Ученым важно систематизировать полученную информацию, поэтому к оформлению историй есть несколько требований.Также ученые просят присылать и фотографии, и документы. Их можно отправить в отсканированном виде. Памятные вещи в институте не принимают, только бумажные носители, которые могут быть включены в электронную базу.Если у вас в семье хранятся воспоминания, документы или фотографии ваших близких, переживших страшные годы военного лихолетья, присылайте их в Институт истории Национальной академии наук.