Мужчину задержали за гашиш, но будут судить еще и за разбойное нападение на автозаправке

Источник материала: Tut.by

Мужчину задержали за хранение гашиша, но позже выяснили, что он также причастен к разбойному нападению на автозаправке, которое произошло в 2018 году. Подробности сообщает Следственный комитет.



Фото: sk.gov.by

В начале 2020 года у себя в квартире был задержан 35-летний мужчина. Дома у него было обнаружено более 140 грамм опасного наркотического средства, которое он привез из другой страны.

Когда следователи работали с задержанным, то обратили внимание на особенности его походки, такие же как у разыскиваемого мужчины за разбойное нападение на автозаправке в 2018 году.

Тогда, в декабре 2018 года, мужчина в медицинской маске зашел на автозаправку на улице Аннаева в Минске, стал угрожать предметом, похожим на пистолет, требовал передать ему все деньги из кассы. Кассир отдала ему 1,8 тысяч рублей, после чего мужчина скрылся.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, провели допросы свидетелей и обвиняемого, специалисты комитета судебных экспертиз провели более десяти экспертных исследований. В квартире обвиняемого нашли такую же куртку, как и на мужчине на видеозаписи в день разбоя.

Задержанный мужчина признался, что совершил разбойное нападение. На его имущество наложен арест на общую сумму более двух тысяч рублей.

Действия минчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 207 (разбой), ч. 2 ст. 328−1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчина заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.