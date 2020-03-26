Ветеранам ВОВ предоставят в мае бесплатный проезд в поездах по стране и между Беларусью и Россией

Источник материала: Полымя





Ветеранам Великой Отечественной войны с 1 по 17 мая 2020 года предоставлено право бесплатного проезда в поездах внутриреспубликанского сообщения, а также международного сообщения между Беларусью и Россией в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы. Соответствующий Указ № 105 подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Таким образом ветераны получают возможность бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия как в Беларуси, так и в России.

Согласно документу, аналогичное право на проезд без оплаты предоставлено также и лицам, которые будут сопровождать ветеранов.