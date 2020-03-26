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Общественный транспорт в Витебске чаще обрабатыватывают специальными средствами
26.03.2020 21:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗащитные очки, маска, перчатки и прорезиненная одежда. Экипировка мойщицы троллейбусов Натальи Рябковой как раз по ситуации: для проведения дэзинфекции. Общественный транспорт в Витебске специальными средствами обрабатывали и до разгула вирусов. Просто сейчас это делают чаще. А работникам не только выдают молоко за вредность, но и платят надбавку к зарплате.
Наталья Рябкова, мойщица подвижного состава Витебского троллейбусного депо: "Сначала делаю влажную уборку, затем обрабатываю дезраствором, потом, минут через 15, протираю все".
В очереди на мойку - с десяток троллейбусов. Те, что заехали в депо на пересменку. Такая процедура теперь сторого по расписанию: три раза в день и даже ночью. Все для безопасности пассажиров. И профилактики распространения инфекций. В запасе у транспортников - сотни литров дезраствора. При необходимости закупят еще. Хватит на все 110 трамваев и троллейбусов, которые ежедневно выходят на маршруты в областном центре.
Николай Козкин, начальник Витебского троллейбусного депо: "Начали обработку с 5 марта в усиленном режиме. И будем продолжать по мере необходимости. Мы следим за эпидемоилогической ситуацией в Беларуси".
На особый санитарный режим перешла и железная дорога. Тут создан даже специальный штаб по координации профилактических мероприятий. Дезинфекция вагонов - забота проводников. А для пассажиров установили дозаторы для обработки рук.
Усилить дезинфекцию рекомендовано также магазинам, ресторанам и кафе. Правилам личной гигиены теперь специально учат в учреждениях образования. Приняты все возможные меры, чтобы противостоять вирусам. Главное, не паниковать и не забывать про элементарные меры предосторожности.
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Защитные очки, маска, перчатки и прорезиненная одежда. Экипировка мойщицы троллейбусов Натальи Рябковой как раз по ситуации: для проведения дэзинфекции....
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