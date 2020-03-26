Напоминаем: суббота на следующей неделе будет в Беларуси рабочей

Источник материала: Полесская правда





Переносы рабочих дней в 2020 году утверждены Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872. В связи с праздником Радуницы, выпадающем в нынешнем году на 28 апреля, понедельник, 27 апреля переносится на субботу, 4 апреля. Выходными станут 25, 26, 27 и 28 апреля. Получается, что последняя рабочая неделя апреля будет 2-дневной, так как 1 мая, выпадающее на пятницу, в Беларуси также праздничный выходной.

Постановлением Совета Министров организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.



