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Напоминаем: суббота на следующей неделе будет в Беларуси рабочей

26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Напоминаем: суббота на следующей неделе будет в Беларуси рабочей

Переносы рабочих дней в 2020 году утверждены Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872. В связи с праздником Радуницы, выпадающем в нынешнем году на 28 апреля, понедельник, 27 апреля переносится на субботу, 4 апреля. Выходными станут 25, 26, 27 и 28 апреля. Получается, что последняя рабочая неделя апреля будет 2-дневной, так как 1 мая, выпадающее на пятницу, в Беларуси также праздничный выходной.

Постановлением Совета Министров организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
Напоминаем: суббота на следующей неделе будет в Беларуси рабочей

 
 
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> Переносы рабочих дней в 2020 году утверждены Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872. В связи с праздником Радуницы, выпадающем в нынешнем году на 28 апреля,...
 
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