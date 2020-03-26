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Напоминаем: суббота на следующей неделе будет в Беларуси рабочей
26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Переносы рабочих дней в 2020 году утверждены Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872. В связи с праздником Радуницы, выпадающем в нынешнем году на 28 апреля, понедельник, 27 апреля
Постановлением Совета Министров организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
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> Переносы рабочих дней в 2020 году утверждены Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872. В связи с праздником Радуницы, выпадающем в нынешнем году на 28 апреля,...
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