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Молодежь Пуховичского района высадила липы и березы возле Кафедрального собора

26.03.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Территории возле храмов  по всей Минской области  в эти дни убирают и  озеленяют. Так, молодежь Пуховичского района  вместе с представителями  лесхоза  сегодня высадили липы и березы на аллее возле Кафедрального собора Александра Невского в  Марьиной Горке. Совместная акция  "Сад для детей и внуков"  совпала с наведением порядка в этом районном центре.

Напомним, что в эту субботу по всей стране  стартует  "Неделя леса". Каждый желающий может высадить свое дерево.

 
 
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Территории возле храмов  по всей Минской области  в эти дни убирают и  озеленяют. Так, молодежь Пуховичского района  вместе с представителями  лесхоза  сегодня...
 
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