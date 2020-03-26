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Молодежь Пуховичского района высадила липы и березы возле Кафедрального собора
26.03.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТерритории возле храмов по всей Минской области в эти дни убирают и озеленяют. Так, молодежь Пуховичского района вместе с представителями лесхоза сегодня высадили липы и березы на аллее возле Кафедрального собора Александра Невского в Марьиной Горке. Совместная акция "Сад для детей и внуков" совпала с наведением порядка в этом районном центре.
Напомним, что в эту субботу по всей стране стартует "Неделя леса". Каждый желающий может высадить свое дерево.
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Территории возле храмов по всей Минской области в эти дни убирают и озеленяют. Так, молодежь Пуховичского района вместе с представителями лесхоза сегодня...
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