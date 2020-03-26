|
Прогноз погоды на 27 марта
26.03.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будет определять периферия антициклона с центром над европейской территорией России.
27 марта (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.
Минск -3 -5 +12 +14;
Гродно -2 -4 +11 +13;
Брест -1 -3 +13 +15;
Гомель 0 -2 +14 +16;
Могилев -1 -3 +12 +14;
Витебск -1 -3 +11 +13.
28 марта. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с - +13 +15
29 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с - +8 +10.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду будет определять периферия антициклона с центром над европейской территорией России. 27 марта (пятница) опасных метеорологических явлений не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)