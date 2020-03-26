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«Трется о вас щекой - значит, любит и метит». Заводчики кошек - о коробках, лотках и уходе
26.03.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кошки — это животные, которые любят коробки больше, чем удобные и дорогие лежанки. Животные, которым приписывают способность исцелять. Животные, которые влюбляют в себя с первого мурчания. Мы пригласили в студию заводчиков кошек, которые рассказали, как нужно за ними ухаживать, как выбирать породу и как понять, что кот действительно вас любит.
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«Залезают в коробку, потому что чувствуют себя там безопасно. А может, потому что они подарочек!»
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