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«Трется о вас щекой - значит, любит и метит». Заводчики кошек - о коробках, лотках и уходе

26.03.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кошки — это животные, которые любят коробки больше, чем удобные и дорогие лежанки. Животные, которым приписывают способность исцелять. Животные, которые влюбляют в себя с первого мурчания. Мы пригласили в студию заводчиков кошек, которые рассказали, как нужно за ними ухаживать, как выбирать породу и как понять, что кот действительно вас любит.

 
 
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«Залезают в коробку, потому что чувствуют себя там безопасно. А может, потому что они подарочек!»
 
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