«Трется о вас щекой - значит, любит и метит». Заводчики кошек - о коробках, лотках и уходе

Источник материала: Tut.by

Кошки — это животные, которые любят коробки больше, чем удобные и дорогие лежанки. Животные, которым приписывают способность исцелять. Животные, которые влюбляют в себя с первого мурчания. Мы пригласили в студию заводчиков кошек, которые рассказали, как нужно за ними ухаживать, как выбирать породу и как понять, что кот действительно вас любит.