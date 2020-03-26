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Необходимо подтвердить дееспособность лица? Мы поможем!

27.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Необходимо подтвердить дееспособность лица? Мы поможем!

Споры людей об имуществе часто решаются в суде. Ситуации, когда наследники не могут договориться между собой, конфликтны и крайне неприятны. Оспаривающая сторона предоставляет сведения о различных нарушениях психики, имевших место у родственника в момент заключения сделки, противоположная сторона говорит, что человек был здоров. Одним из главных свидетелей сделки (дарения, завещания имущества и т.п.) может быть нотариус, который данную сделку оформлял. Его также вызывают в суд для дачи показаний.

Из-за специфичности психических симптомов человек, не имеющий медицинского образования, может не заметить заболевания лица, заключающего сделку. Тем более, если это тщательно скрывается стороной, желающей завладеть наследством. Недобросовестные люди уверяют нотариусов, что все хорошо, и его родственник никогда не обращался к психиатру, не лечился в психиатрической больнице.

Приведем пример. К нотариусу обращается  внучка  бабушки, говорит, что бабушка пожелала написать завещание в ее пользу. Но у бабушки больные ноги, она сама передвигается только по квартире, для оформления необходимо выехать на дом. Внучка заверяет нотариуса, что на психиатрических учетах бабушка не состоит, к психиатру не обращалась и пр. Нотариус доверчиво едет на дом, оформляет сделку. После смерти бабушки объявляется внук, обделенный наследством, и подает иск в суд о признании завещания недействительным. Нотариуса вызывают в суд, где выясняется, что бабушка неоднократно лечилась в психиатрическом стационаре, и страдает тяжелым психическим недугом. Ситуация, мягко говоря, не для слабонервных. И ее бы не возникло, направь нотариус бабушку на психиатрическое исследование. Корыстные намерения внучки были бы выявлены до заключения сделки.

Другой пример, когда психическая болезнь расценивается родственниками как «обычная старость», не обращаясь за помощью к психиатру. Будучи сами в заблуждении, такие люди вводят в заблуждение и других: дочь пожилой женщины обращается к нотариусу с просьбой оформить дарственную, при этом, предъявляет справку психиатра, что мать на учете не состоит, за медицинской помощью не обращалась. Нотариус оформляет дарственную. В последующем, после смерти матери, с иском о признании дарения недействительным в суд обращается сын, предъявляет сведения, что у матери уже длительные годы имелись нарушения памяти, «был старческий склероз», а к психиатру не хотела обращаться дочь. Назначается посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, у матери выявляется слабоумие, дарение признается недействительным. У нотариуса –  неприятности, невольно он вовлечен в чужие судебные тяжбы.

Такие проблемы в значительной мере предупреждаются путем проведения прижизненных психиатрических исследований. Указанное исследование – экспертиза установления дееспособности на момент совершения сделки может быть произведено по рекомендации нотариуса.

Психиатрическое либо психолого-психиатрического освидетельствование целесообразно проводить  перед совершением юридически значимых действий (заключение сделки купли-продажи, регистрация брака, составление дарственной записи,  оформления завещания, либо иные гражданско-правовые акты).

Освидетельствование психиатром либо психологом и психиатром перед совершением гражданско-правового акта позволит в дальнейшем не сомневаться в сделкоспособности гражданина на момент совершения сделки, что позволит избежать в последующем опротестования в судебном порядке тех юридически значимых действий, которые гражданин намерен осуществить.

Проведение данного вида исследований осуществляется только после письменного заявления лица (с указанием подробных паспортных данных), намеревающегося оформить гражданско-правовой акт, составления договора и оплаты.  Результаты исследования  (заключение эксперта либо справка эксперта)  для нотариальной конторы выдается на руки заявителю в тот же день под роспись, при этом сохраняется конфиденциальность информации, которая была получена при освидетельствовании, а также сохраняется конфиденциальность на сам факт психиатрического либо психолого-психиатрического освидетельствования.

Дополнительную информацию по данному виду исследований можно получить по телефонам: управление судебно-психиатрических экспертиз  управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 60, телефон – 8-0152-506013, 610459.

Сергей ОВСИЕНКО, начальник Новогрудского МРО ГКСЭ Республики Беларусь подполковник юстиции   

 
Теги: Гродно
 
 
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Споры людей об имуществе часто решаются в суде. Ситуации, когда наследники не могут договориться между собой, конфликтны и крайне неприятны.
 
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