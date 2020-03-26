В торговой сети Пинска выявлена опасная продукция лёгкой промышленности

Источник материала: Полесская правда



Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Пинска в результате испытаний выявлена опасная продукция: платья, брюки, толстовки, джемперы детские, комплекты постельного белья, наволочки, полотенца, платья, джемперы женские, брюки мужские иностранного производства. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестской областной инспекции госстандарта.

В результате проведенных испытаний продукции в аккредитованной лаборатории установлено следующее.

Брюки для мальчиков ясельной группы, состав по маркировке 100 % хлопок, изготовитель ООО «Лилия Текс», Россия не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «воздухопроницаемость»: показатель составил 15 дм3/м2∙с, при норме не менее 100 дм3/м2∙с.

Толстовка для девочки дошкольной группы, состав по маркировке 100 % хлопок, изготовитель ООО «Лилия Текс», Россия не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 1,7 %, при норме не менее 6 %.

Платье для девочки ясельной группы артикул ВК1-9999Y, состав по маркировке 60 % хлопок, 40 % полиэстер, изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 0,7 %, при норме не менее 6 %.

Джемпер (кофта) для девочки дошкольной группы, артикул ВК1-9999К, состав по маркировке 60 % хлопок, 40 % полиэстер, изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 0,9 %, при норме не менее 6 %.

Полотенце махровое 50×90 см, состав по маркировке 100 % хлопок, дата изготовления 2019, изготовитель АОЗТ «Текстильный комплекс им. Великого Сапармурата Туркменбаши», Туркмения не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «капиллярность»: показатель при норме не менее 80 мм за 30 мин, составил 40 мм за 30 мин.

Комплекты постельного белья 2-х спальные, состав по маркировке 100 % хлопок, дата изготовления 2019; наволочки 70×70 см, состав по маркировке 100 % хлопок, дата изготовления 2019, изготовитель ООО «Постельное белье оптом», Россия не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5, пунктов 1, 2 статьи 9) по показателю безопасности и маркировке продукции; показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6 % для комплектов постельного белья составил 3,9 %; в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем, для комплектов постельного белья — хлопок 100 %, фактически – 100 % ПЭ (полиэстер); для наволочки 70х70 см – хлопок 100 %, фактически – 100 % ПЭ (полиэстер).

Брюки мужские торгового знака «INCITY», состав по маркировке 50 % вискоза, 50 % хлопок, изготовитель «MK-SOURCING CO., LIMITED», Китай не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «воздухопроницаемость» показатель составил 54 дм3/м2∙с, при норме не менее 100 дм3/м2∙с.

Платье женское марки «ROXEN», состав по маркировке 60 % полиэстер, 30 % хлопок, 10 % эластан, изготовитель ООО «Диалог» Российская Федерация не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) по маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем – 60 % полиэстер, 30 % хлопок, 10 % эластан, фактически – 90,4 % ПЭ (полиэстер), 2,1 % ПУ (эластан), 7,5 % ПА.

Джемпер женский торговой марки «DICH», состав по маркировке 65 %, полиэстер, 35 % хлопок, изготовитель ООО «ОДЕЖДА ДОЧАКОМ», Российская Федерация не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) по маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем – 65 % полиэстер, 35 % хлопок, фактически – 92,4 % ПЭ (полиэстер), 7,6 % ПУ (эластан).

Исходя из вышеизложенного видно, что одежда для детей ясельной и дошкольной групп, изготовленная из сырья сомнительного происхождения не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателям безопасности «гигроскопичность», «воздухопроницаемость». Постельное белье, заявленное как сатин (100 % хлопок), электризуется и совершенно не пропускает воздух, полотенца, заявленные как махровые (100 % хлопок) не впитывают влагу. В маркировке комплектов постельного белья, наволочек, изготовителем указан стопроцентный хлопок, в маркировке платьев, джемперов женских изготовителем указан хлопок в смеси с полиэстером проведенными испытаниями установлено, что в действительности это полиэстер, причем практически 100 %.

Как же уберечь себя от обмана? Выход виден только один – выбирать товар проверенных поставщиков.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Субъекту хозяйствования выданы запреты на ее реализацию, импортер продукции уведомлен о том, что одежда оказалась опасной, а также о том, что ее необходимо изъять из тех торговых объектов, в которые он уже успел ее поставить.

Инспекция Госстандарта напоминает, что Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта.