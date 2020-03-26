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В торговой сети Пинска выявлена опасная продукция лёгкой промышленности
26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В результате проведенных испытаний продукции в аккредитованной лаборатории установлено следующее.
Брюки для мальчиков ясельной группы, состав по маркировке 100 % хлопок, изготовитель ООО «Лилия Текс», Россия не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «воздухопроницаемость»: показатель составил 15 дм3/м2∙с, при норме не менее 100 дм3/м2∙с.
Толстовка для девочки дошкольной группы, состав по маркировке 100 % хлопок, изготовитель ООО «Лилия Текс», Россия не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 1,7 %, при норме не менее 6 %.
Платье для девочки ясельной группы артикул ВК1-9999Y, состав по маркировке 60 % хлопок, 40 % полиэстер, изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 0,7 %, при норме не менее 6 %.
Джемпер (кофта) для девочки дошкольной группы, артикул ВК1-9999К, состав по маркировке 60 % хлопок, 40 % полиэстер, изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 0,9 %, при норме не менее 6 %.
Полотенце махровое 50×90 см, состав по маркировке 100 % хлопок, дата изготовления 2019, изготовитель АОЗТ «Текстильный комплекс им. Великого Сапармурата Туркменбаши», Туркмения не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «капиллярность»: показатель при норме не менее 80 мм за 30 мин, составил 40 мм за 30 мин.
Комплекты постельного белья 2-х спальные, состав по маркировке 100 % хлопок, дата изготовления 2019; наволочки 70×70 см, состав по маркировке 100 % хлопок, дата изготовления 2019, изготовитель ООО «Постельное белье оптом», Россия не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5, пунктов 1, 2 статьи 9) по показателю безопасности и маркировке продукции; показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6 % для комплектов постельного белья составил 3,9 %; в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем, для комплектов постельного белья — хлопок 100 %, фактически – 100 % ПЭ (полиэстер); для наволочки 70х70 см – хлопок 100 %, фактически – 100 % ПЭ (полиэстер).
Брюки мужские торгового знака «INCITY», состав по маркировке 50 % вискоза, 50 % хлопок, изготовитель «MK-SOURCING CO., LIMITED», Китай не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «воздухопроницаемость» показатель составил 54 дм3/м2∙с, при норме не менее 100 дм3/м2∙с.
Платье женское марки «ROXEN», состав по маркировке 60 % полиэстер, 30 % хлопок, 10 % эластан, изготовитель ООО «Диалог» Российская Федерация не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) по маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем – 60 % полиэстер, 30 % хлопок, 10 % эластан, фактически – 90,4 % ПЭ (полиэстер), 2,1 % ПУ (эластан), 7,5 % ПА.
Джемпер женский торговой марки «DICH», состав по маркировке 65 %, полиэстер, 35 % хлопок, изготовитель ООО «ОДЕЖДА ДОЧАКОМ», Российская Федерация не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) по маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем – 65 % полиэстер, 35 % хлопок, фактически – 92,4 % ПЭ (полиэстер), 7,6 % ПУ (эластан).
Как же уберечь себя от обмана? Выход виден только один – выбирать товар проверенных поставщиков.
По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.
Субъекту хозяйствования выданы запреты на ее реализацию, импортер продукции уведомлен о том, что одежда оказалась опасной, а также о том, что ее необходимо изъять из тех торговых объектов, в которые он уже успел ее поставить.
Инспекция Госстандарта напоминает, что Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта.
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> Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Пинска в результате испытаний выявлена опасная продукция: платья, брюки,...
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