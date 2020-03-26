Забота весьма кстати

Источник материала: Чырвоны прамень

Условия проживания граждан старше трудоспособного возраста, участников и инвалидов войн, одиноких и одиноко проживающих, семей погибших и семей умерших инвалидов войны всегда на особом контроле. Никто не станет спорить с тем, насколько для них важно, чтобы кто-то при необходимости вовремя оказал помощь по доставке продуктов, лекарственных средств, предметов первой необходимости.





Созданный днями ранее Координационный совет как раз и призван координировать эту работу в районе. Возглавляет совет председатель Чашникского районного Совета депутатов А. Д. Косов, секретарь — В. В. Иванищенко, заведующий отделением социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания населения.

Указанным выше категориям граждан о возможности получения помощи при решении вопросов жизнеобеспечения обращаться ежедневно с 8.00 до 18.00 по тел. 6-22-51, 518-06-98 (Валентина Васильевна Иванищенко).

К работе по оказанию помощи по доставке продуктов, лекарственных средств, предметов первой необходимости привлекаются общественные объединения, профсоюзные организации, волонтёры.

Михаил ДЕРЕВЯГО.