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"Белавиа" доставляет застрявших за границей белорусов

26.03.2020 17:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Белавиа" запланировала на 30 марта прямой авиарейс в Ереван, которым смогут вылететь на родину белорусские граждане, находящиеся в Армении. Но в компании предупреждают, что прямые рейсы между странами приостановят до 8 апреля. Также "Белавиа" продлила приостановку полетов в Молдову и Грузию до 15 мая и 20 апреля соответственно. Как нам сообщили в Министерстве спорта и туризма, возврат белорусов отлажен из Египта и ОАЭ, решается вопрос с доставкой туристов из стран Юго-Восточной Азии. Всего возвращения на родину ждут около 450 белорусских туристов.

 
 
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"Белавиа" запланировала на 30 марта прямой авиарейс в Ереван, которым смогут вылететь на родину белорусские граждане, находящиеся в Армении. Но в компании...
 
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