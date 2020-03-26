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Как спасать растение от черной ножки? Советы цветовода
26.03.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтчего появляется черная ножка на рассаде
Ваша рассада готова к пикировке?
Листочки зеленые, сочные, стебли плотные, упругие - мечта, а не рассада.
Черная ножка - грибковое заболевание. Стебель растения загнивает на месте корневой шейки. Черная ножка может привести к полеганию рассады и полной ее гибели.
За советом поспешим в центр природного земледелия «Сияние» в Минске. Лидия Петрова, руководитель центра, наверняка знает, что делать. В ее золотых руках черная ножка даже не посмеет проявить свой темный нрав.
Почему возникает черная ножка - гроза каждого дачника и любой рассады?
Причин может быть несколько.
Во-первых, при подготовке почвы для рассады многие садоводы используют перегной. То есть бывший навоз. Унавоженная почва может содержать много патогенов, поэтому лучше все-таки перегной заменить на более безопасный компонент - это биогумус.
Перегной и навоз лучше приберечь для более позднего времени, когда рассада переселится в теплицу.
Следующая причина черной ножки довольно-таки проста. Наши садоводы очень заботятся о своей рассаде и сильно-сильно ее поливают. То есть это банальный перелив.
Что делать? Доверьте растения капиллярному мату.
Из чего состоит капиллярный мат? Это синтетическое полотно, которое впитывает много жидкости. Вот, допустим, здесь небольшой поддон, но я могу в него влить пол-литра воды. Он все впитает. Черное покрытие - защита. И она с массой меленьких дырочек, через которые капельки воды будут проступать наверх.
Самое интересное, что растение будет пить ровно столько воды, сколько ему нужно.
На сколько дней хватит такого полива, зависит от возраста рассады. Небольшие растения можно и раз в 2-3 дня поливать. Самое главное, что просто подходите, нажимаете пальчиками на капиллярный мат и смотрите: он должен быть слегка влажный. Если видите, что подсыхает - подошли, убрали растения, налили.
Это гораздо быстрее, чем обходить с лейкой каждый горшочек. Когда рассада подрастет, поливать можно и каждый день, особенно если в квартире жарко. А если не нашли капиллярный мат - не беда. Его может заменить и обычный вермикулит.
Насыпаем вермикулит, увлажняем его и ставим наверх торфотаблетки.
Благодаря этому они не пересыхают, потому что вермикулит хорошо держит влагу. И к тому же не покрываются плесенью. Можно на пару деньков уехать - они не пересохнут.
Рассаду не ставьте на холодный подоконник и не оставляйте на сквозняке. Это может вызвать черную ножку.
Еще одна причина, по которой наши растения могут заразиться черной ножкой, - это ошибка при пикировке. Чаще всего что садоводы наши делают, особенно если вдруг вытянулась рассада? Они при пикировке заглубляют по самые семидольные плечики. То есть делают очень глубокую изначально посадку.
А как сделать правильно? Смотрите и запоминайте. Горшок наполняем грунтом. Сантиметра 3-4 - не больше.Вода-то опускается вниз, а корневая система изначально более слабенькая. И если корни будут в самом низу, то получится, что корни будут всегда в воде. А так как здесь идет подушка из почвы, здесь будет стоять лишняя влага (если вдруг хозяйка перелила) и корни у нас не повредятся, не начнут подгнивать. Подушку опрыскиваем водой и аккуратно достаем растение из горшочка.
Но самое важное! Только до уровня почвы. То есть как он рос в маленьком горшочке, на таком же уровне должен расти и в большом горшочке. И ни в коем случае не заглублять этот стебелек.
Когда рассада разовьет новую корневую систему, обживется новыми корешками, тогда уже можно будет постепенно добавлять грунт. Но опять же, не переборщить. Не много, а примерно 2-3 столовые ложки. Не больше.
Лечение фитолавином
Если рассада все же узнала, что такое черная ножка, выбрасывать растения не спешите. Побороться за урожай еще можно. Из биологических средств Лидия советует фитолавин.
Берем 2 мл фитолавина, растворяем в 1 л воды и проливаем нашу рассаду: и заболевшую, и незаболевшую для профилактики. Я обязательно увлажню почву. Очень удобно отмерять дозу препарата обычным медицинским шприцем. Настаивать надо, просто размешать.
Небольшим растениям хватит 2 столовые ложки лекарства. Крепышам - до 5 столовых ложек. Заболевшую рассаду через 2 недели пролейте фитолавином повторно.
Если с рассадой все хорошо, то можно даже и не повторять. А только когда высадили рассаду в грунт, через недельку дополнительно пролить растения фитолавином. Примерно по 100 мл на каждый кустик. И все, никакой черной ножки. Только золотые урожаи.
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Отчего появляется черная ножка на рассаде Ваша рассада готова к пикировке? Листочки зеленые, сочные, стебли плотные, упругие - мечта, а не рассада. Черная...
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