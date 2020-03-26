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Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили возвращение граждан
26.03.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТелефонный разговор состоялся между главами МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров договорились совместно решать вопрос по возвращению домой белорусских туристов, попавших в трудное положение из-за закрытых границ. Напомним, с завтрашнего дня Россия полностью прекращает пассажирское авиасообщение. В этой связи решено продолжить четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов.
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Телефонный разговор состоялся между главами МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров договорились совместно решать вопрос по возвращению домой...
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