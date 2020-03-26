В жилой многоэтажке на Захарова случился пожар

Источник материала: Tut.by

Сегодня случился пожар в жилой многоэтажке на Захарова. Возгорание было на балконе, объяснили в МЧС Минска.



Скриншот видео из телеграм-канала «Работаем с Пушкиным»

Пожар случился на 11-м этаже жилого дома на Захарова, 63. Загорелись вещи на балконе квартиры.

— Пожар локализуют, никто не пострадал, — пояснили TUT.BY в МЧС Минска.