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В жилой многоэтажке на Захарова случился пожар
26.03.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня случился пожар в жилой многоэтажке на Захарова. Возгорание было на балконе, объяснили в МЧС Минска.
Пожар случился на 11-м этаже жилого дома на Захарова, 63. Загорелись вещи на балконе квартиры.
— Пожар локализуют, никто не пострадал, — пояснили TUT.BY в МЧС Минска.
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Сегодня случился пожар в жилой многоэтажке на Захарова. Возгорание - на балконе. Загорелись вещи на балконе, объяснили в МЧС Минска.
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