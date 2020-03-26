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Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут въезжать в РФ, несмотря на временно закрытые границы
26.03.2020 18:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРечь идет о лицах, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами и попечителями) граждан Российской Федерации.
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Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут въезжать в РФ, несмотря на временно закрытые границы
Речь идет о лицах, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами и попечителями) граждан Российской Федерации. ...
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