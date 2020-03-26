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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство спорта готовит предложения по развитию внутреннего туризма Минспорта собирает предложения об изменениях в указ о развитии агроэкотуризма. Ведомство внесет наработки в правительство к концу этого года. Регулятор хочет...

Минспорта собирает предложения об изменениях в указ о развитии агроэкотуризма. Ведомство внесет наработки в правительство к концу этого года. Регулятор хочет услышать мнения владельцев усадеб, местных властей и, конечно, отдыхающих. Они, кстати, уже проводят время в белорусской деревне. Чем готовы удивить гостей в новом сезоне и как повлияет на отрасль ситуация с закрытием границ?Разбирался. Хозяин усадьбы Василий Фролов - потомственный пчеловод. Поэтому "фишку" для нового бизнеса долго не искать не пришлось. И даже холодное время года, вроде бы "не сезон" не помеха экскурсиям. После мастер-классы, баня и музыкальные вечера. И, конечно, дегустация фирменных блюд. В год здесь принимают около 10 тысяч туристов. География - от Литвы до Китая. Василий понимает, что этим летом с гостями из-за границы будет сложнее. Говорит, не беда, есть спрос и среди белорусов. Хотя некоторые все равно успели снять бронь на апрель. Воложинский район - сегодня регион агроэкотуризма. Каждая усадьба - часть кластера. Каждый хозяин развивает конкурентное преимущество своего домика в деревне. Сообща продвигают услуги и обмениваются гостями. В выигрыше все.Такой же подход и восточнее столицы. В усадьбе под Березино ставка на тихий и полезный отдых с оздоровлением и процедурами, нетипичными для Беларуси. Но в пятницу вечером на участке - белорусы. Искусственный водоем постоянно привлекает заядлых столичных рыбаков. Приезжают сюда уже не впервые, говорят, этим летом визиты могут стать только чаще.Туризм в стиле "эко" уже давно претендует на лидерство в отрасли. Количество усадеб растет - за прошлый год почти на 12 процентов. Для того, чтобы быть конкурентным и на внешнем, и на внутреннем рынке, важно не только гостеприимство, а еще соответствие европейским стандартам. Тогда своих же белорусских туристов будет только больше.Туристический сезон только начинается. Совсем скоро майские праздники - ударные и хлебные для всей отрасли. На мини-каникулы занято уже около 70 процентов мест, и бронь пока никто не снимает. Гости знают: наши усадьбы рады видеть туристов независимо от дня недели, времени года и любых внешних трудностей.