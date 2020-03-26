О минимальной заработной плате

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В соответствии с ч.1 ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст.1 Закона Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» (далее – Закон) минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.

Месячная минимальная заработная плата — установленный законодательством низший размер оплаты труда работников за календарный месяц, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2019 №582 установлена месячная минимальная заработная плата с с 01.01.2020 в размере 375 руб.

Часовая минимальная заработная плата — рассчитанный из установленной законодательством месячной минимальной заработной платы низший размер оплаты труда работников за один час рабочего времени, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Размер часовой минимальной заработной платыопределяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Так, при расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2020 год для 40-часовой пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2032 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,21 руб. (375 / (2032 / 12).

Результаты анализа причин начисления работникам организаций Витебской области заработной платы ниже месячной минимальной заработной платы свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев эти причины связаны с продолжительностью отработанного рабочего времени (выполнение работником работы на условиях неполного рабочего времени, нахождение его в отпуске без сохранения заработной платы в связи с обучением, по семейно-бытовым и другим уважительным причинам либо в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя, простой не по вине работника и др.).

Расчетная норма рабочего времени при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье в феврале 2020 года – 160 часов, в марте 2020 года – 176 часов.

Например, если работнику, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, установлено неполное рабочее время продолжительностью 20 часов в неделю (с понедельника по пятницу по 4 часа в день), при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, в феврале 2020 года продолжительность рабочего времени в нормальных условиях составила 80 часов (20 дней по 4 часа), и при этом размер начисленной заработной платы оказался ниже размера месячной минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до размера месячной минимальной заработной платы, то есть до 187,5 руб. (375 руб. / 160 час. х 80 час.), если коллективным договором (соглашением) не установлен больший размер месячной минимальной заработной платы. В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, доплата производится до 176,8 руб. (80 час. х 2,21 руб.).

Если работник, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, работал с 3 по 7 февраля 2020 года (5 дней по 8 часов, всего 40 часов), а с 10 по 28 февраля 2020 года был временно нетрудоспособен, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 93,75 руб. (375 руб. / 160 час. х 40 час.). В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, доплата производится до 88,4 руб. (2,21 руб. х 40 час.). Начисление пособия по временной нетрудоспособности производится в установленном порядке.

Согласно ч.1 ст.71 Трудового кодекса Республики Беларусь при невыполнении норм выработки, браке и простое не по вине работника заработная плата не может быть ниже двух третей установленных ему тарифной ставки (тарифного оклада), оклада.

Работнику, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, работавшему только с 2 по 6 марта 2019 года в связи с простоем не по вине работника с 9 по 31 марта 2019 года, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 85,23 руб. (375 руб. / 176 час. х 40 час.). В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 88,4 руб. (2,21 руб. х 40 час.). Кроме того, заработная плата за время простоя не по вине работника должна быть не ниже двух третей установленных ему тарифной ставки.

Работнику, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, работавшему только с 16 по 31 марта 2020 года (12 дней по 8 часов, всего 96 часов) в связи с нахождением в отпуске без сохранения заработной платы с 2 по 13 марта 2020 года, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 204,55 руб. (375 руб. / 176 час. х 96 час.). В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 212,16 руб. (2,21 руб. х 96 час.).

Работникам, не выполнившим без уважительных причин обязанности, вытекающие из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, например, в том числе совершившим прогул либо отсутствовавшим на работе без уважительных причин в течение непродолжительного времени, доплата до размера минимальной заработной платы не должна производиться.

Методические аспекты: «О минимальной заработной плате» »»

Заместитель начальника отдела надзора

за соблюдением законодательства о труде

Витебского областного управления

Департамента государственной инспекции труда Г.А.Галай