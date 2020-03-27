Пора на природу. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Ох и нервная же выдалась неделька! Слава богу, впереди выходные, а это значит, что можно, наконец, отдохнуть. Лучше это сделать на природе, вдали от городской суеты. Тем более, что март, по данным pogoda.by, создаст для этого все условия.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу и воскресенье гомельчан ждет по-настоящему весенняя погода: на термометре до +15 °С, а на небе — ни облачка.

Нескучных выходных, друзья!

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