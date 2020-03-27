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Пора на природу. Погода в Гомеле в выходные
27.03.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ох и нервная же выдалась неделька! Слава богу, впереди выходные, а это значит, что можно, наконец, отдохнуть. Лучше это сделать на природе, вдали от городской суеты. Тем более, что март,
В субботу и воскресенье гомельчан ждет по-настоящему весенняя погода: на термометре до +15 °С, а на небе — ни облачка.
Нескучных выходных, друзья!
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Впереди выходные, а это значит, что можно, наконец, отдохнуть. Лучше это сделать на природе, вдали от городской суеты.
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