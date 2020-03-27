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Почти лето и - внезапно! - возвращение зимы. Погода в Могилеве в выходные
27.03.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные усидеть дома будет тяжело — в Могилеве просто лето какое-то! Обещают солнце и до +13 °С. Но не спешите сильно радоваться и переобувать машину: в понедельник — мороз, мокрый снег, а на неделе — ночные заморозки.
Сегодня, 27 марта, — +12 °С, переменная облачность.
В субботу потеплеет до +13 °С и тоже будет солнечно.
В воскресенье, 29 марта, днем прогнозируют до +12 °С и облачно с прояснениями. Вечером тоже будет еще тепло. А ночью температура воздуха упадет до нуля, поднимется порывистый ветер и пойдет снег.
В понедельник вернется зима с порывистым ветром, мокрым снегом и температурой воздуха −3…−0 °С.
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В выходные рекомендуем вам идти ловить тепло и солнце на улицу, потому что в понедельник - ноль и мокрый снег.
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