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Почти лето и - внезапно! - возвращение зимы. Погода в Могилеве в выходные

27.03.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные усидеть дома будет тяжело — в Могилеве просто лето какое-то! Обещают солнце и до +13 °С. Но не спешите сильно радоваться и переобувать машину: в понедельник — мороз, мокрый снег, а на неделе — ночные заморозки.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 27 марта, — +12 °С, переменная облачность.

В субботу потеплеет до +13 °С и тоже будет солнечно.

В воскресенье, 29 марта, днем прогнозируют до +12 °С и облачно с прояснениями. Вечером тоже будет еще тепло. А ночью температура воздуха упадет до нуля, поднимется порывистый ветер и пойдет снег.

В понедельник вернется зима с порывистым ветром, мокрым снегом и температурой воздуха −3…−0 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В выходные рекомендуем вам идти ловить тепло и солнце на улицу, потому что в понедельник - ноль и мокрый снег.
 
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