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Тепло - и резкое похолодание. Погода в Витебске в выходные

27.03.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суббота будет ясной и погожей, а в воскресенье погода резко изменится: похолодает и пойдут дождь, мокрый снег, прогнозирует Белгидромет.


28 марта, в субботу, без осадков и ветра. Температура воздуха ночью до +4°С, а днем — до +13 °С.

В воскресенье, 29 марта, температура +9…11 °С. Но во второй половине дня погода резко изменится: ожидаются дождь, мокрый снег, порывистый ветер — и уже вечером термометр покажет около нуля.

Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Суббота будет ясной и погожей, а в воскресенье погода резко изменится.
 
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