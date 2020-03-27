Тепло - и резкое похолодание. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Суббота будет ясной и погожей, а в воскресенье погода резко изменится: похолодает и пойдут дождь, мокрый снег, прогнозирует Белгидромет.





28 марта, в субботу, без осадков и ветра. Температура воздуха ночью до +4°С, а днем — до +13 °С.

В воскресенье, 29 марта, температура +9…11 °С. Но во второй половине дня погода резко изменится: ожидаются дождь, мокрый снег, порывистый ветер — и уже вечером термометр покажет около нуля.

Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!

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