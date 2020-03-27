ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие нарушения выявлены в ходе мониторинга на объектах Борисовщины

27.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

За минувший период спасатели посетили такие объекты, как Церковь Христиан веры евангельской «Божедаров», религиозная община «Церковь евангелистских баптистов» в г. Борисове, дом быта филиала «Лошница» ОАО «Забашевичи», гостиница-общежитие ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», Приход храма Святого Архангела Михаила в а.г. Лошница, Приход храма Рождества Христова в г. Борисове, общежитие ОАО «Строительный трест № 21» Территория рынка Борисовского РайПО.

Проведенная надзорная работа показала, что на объектах имеет место быть ряд нарушений пожарной безопасности. В целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации предложены рекомендации, наиболее встречающиеся – это привести в исправное состояние устройства для автоматического закрывания дверей, отделяющих лестничные клетки и вестибюль; оборудовать дверные полотна наружных эвакуационных выходов замками (запорами) обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа; организовать подготовку по программе пожарно-технического минимума лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей; предусмотреть высоту порогов (перепад высот) в дверных проемах не более 0,06 м на путях эвакуации (при входах из лестничной клетки на этажи) (либо предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6.); горючую отделку на путях эвакуации, не соответствующую действующим требованиям, демонтировать.

Также проведен контроль устранения ранее выявленных нарушений в магазине «5 элемент» ЗАО «ПАТИО», ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа № 24 г. Борисова», филиале «Борисовский Торговый центр «Корона» ООО «Табак-инвест», УП «Торговый дом «Лагуна», здании общежития Религиозной общины евангелистских христиан баптистов «Библейская Церковь», ГУО «Средняя школа № 11 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова».

Проведены мониторинги в части соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности при техническом обслуживании систем пожарной автоматики нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности ООО «Эларм техно», ООО «Белпожохрансервис», ОАО «Завод Спецавтоматика», СУ-278 ОАО «Строительный трест №21».

В целях устранения выявленных при мониторингах нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации руководителям организаций вручены рекомендации.

Во время проверки противопожарного состояния объектов с работниками проведены профилактические беседы по соблюдению правил пожарной безопасности на производстве и в быту.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярно спасатели проводят проверки противопожарного состояния объектов Борисовщины. Прежде всего специалисты обращают внимание на вопросы обеспечения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почти лето и - внезапно! - возвращение зимы. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика