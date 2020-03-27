Какие нарушения выявлены в ходе мониторинга на объектах Борисовщины

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За минувший период спасатели посетили такие объекты, как Церковь Христиан веры евангельской «Божедаров», религиозная община «Церковь евангелистских баптистов» в г. Борисове, дом быта филиала «Лошница» ОАО «Забашевичи», гостиница-общежитие ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», Приход храма Святого Архангела Михаила в а.г. Лошница, Приход храма Рождества Христова в г. Борисове, общежитие ОАО «Строительный трест № 21» Территория рынка Борисовского РайПО.

Проведенная надзорная работа показала, что на объектах имеет место быть ряд нарушений пожарной безопасности. В целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации предложены рекомендации, наиболее встречающиеся – это привести в исправное состояние устройства для автоматического закрывания дверей, отделяющих лестничные клетки и вестибюль; оборудовать дверные полотна наружных эвакуационных выходов замками (запорами) обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа; организовать подготовку по программе пожарно-технического минимума лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей; предусмотреть высоту порогов (перепад высот) в дверных проемах не более 0,06 м на путях эвакуации (при входах из лестничной клетки на этажи) (либо предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6.); горючую отделку на путях эвакуации, не соответствующую действующим требованиям, демонтировать.

Также проведен контроль устранения ранее выявленных нарушений в магазине «5 элемент» ЗАО «ПАТИО», ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа № 24 г. Борисова», филиале «Борисовский Торговый центр «Корона» ООО «Табак-инвест», УП «Торговый дом «Лагуна», здании общежития Религиозной общины евангелистских христиан баптистов «Библейская Церковь», ГУО «Средняя школа № 11 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова».

Проведены мониторинги в части соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности при техническом обслуживании систем пожарной автоматики нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности ООО «Эларм техно», ООО «Белпожохрансервис», ОАО «Завод Спецавтоматика», СУ-278 ОАО «Строительный трест №21».

В целях устранения выявленных при мониторингах нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации руководителям организаций вручены рекомендации.

Во время проверки противопожарного состояния объектов с работниками проведены профилактические беседы по соблюдению правил пожарной безопасности на производстве и в быту.