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Домой вернулись 4,6 тысяч белорусов
27.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВернуться домой помогли уже 4 600 белорусам, сообщает МИД. Сегодня по согласованию с польской стороной, границу пересекут еще более 50 наших граждан.
"Белавиа" доставляет белорусов домой
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Вернуться домой помогли уже 4 600 белорусам, сообщает МИД. Сегодня по согласованию с польской стороной, границу пересекут еще более 50 наших граждан. "Белавиа"...
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