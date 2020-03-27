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Домой вернулись 4,6 тысяч белорусов

27.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вернуться домой помогли уже 4 600 белорусам, сообщает МИД. Сегодня по согласованию с польской стороной,  границу пересекут еще более 50 наших граждан.

"Белавиа" доставляет белорусов домой

Возвращение отлажено из Египта и Арабских Эмиратов. Из Таиланда в Минск накануне вернулась группа из 13 человек. "Белавиа" 30 марта совершит прямой авиарейс в Ереван, которым смогут вылететь на родину белорусские граждане, находящиеся в Армении. При этом в компании предупреждают - прямые перелеты между странами приостановят до 8 апреля. Также "Белавиа" продлила приостановку полетов в Молдову до 15 мая и в Грузию до 20 апреля. Всего возвращения на родину ждут более 400 белорусских туристов. С сегодняшнего дня Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

 
Теги: Минск
 
 
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Вернуться домой помогли уже 4 600 белорусам, сообщает МИД. Сегодня по согласованию с польской стороной,  границу пересекут еще более 50 наших граждан. "Белавиа"...
 
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