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Учения зенитно-ракетного полка ВВС и войск ПВО

27.03.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские ракетчики отправились на полевой выход. Первый зенитно-ракетный полк ВВС и войск ПВО во время учений отразит удары с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке. Также во время полевого выхода военнослужащие дивизиона совершат марш, приведут технику в боевое положение и поменяют дислокацию, чтобы запутать условного противника. Основное внимание уделят практическому выполнению нормативов по тактико-специальной подготовке в составе расчетов.
Полевой выход позволит повысить выучку и слаженность подразделения, а также даст возможность военнослужащим получить опыт в выполнении функциональных обязанностей.

 
 
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Белорусские ракетчики отправились на полевой выход. Первый зенитно-ракетный полк ВВС и войск ПВО во время учений отразит удары с воздуха в сложной...
 
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