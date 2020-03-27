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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учения зенитно-ракетного полка ВВС и войск ПВО Белорусские ракетчики отправились на полевой выход. Первый зенитно-ракетный полк ВВС и войск ПВО во время учений отразит удары с воздуха в сложной...

Белорусские ракетчики отправились на полевой выход. Первый зенитно-ракетный полк ВВС и войск ПВО во время учений отразит удары с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке. Также во время полевого выхода военнослужащие дивизиона совершат марш, приведут технику в боевое положение и поменяют дислокацию, чтобы запутать условного противника. Основное внимание уделят практическому выполнению нормативов по тактико-специальной подготовке в составе расчетов.Полевой выход позволит повысить выучку и слаженность подразделения, а также даст возможность военнослужащим получить опыт в выполнении функциональных обязанностей.