«Не хотел, чтобы друзья видели меня слабым». Как живет белорус со множественной миеломой

Источник материала: Tut.by

Четыре года назад у минчанина Сергея заболела спина. Он подумал, что застудился, принимал обезболивающие препараты и ждал, когда само пройдет. Но в 2017 году мужчине поставили диагноз: множественная миелома. По статистике, только 1% от общего числа онкопациентов страдает от миеломной болезни. Она поражает костный мозг и кости человека и считается болезнью пожилых людей. Сергею же было 43 года, когда в его медкарте появились строчки о неизлечимой болезни.

О том, как приходилось отгонять «дурные мысли» во время химиотерапии, почему мужчина избегал встреч с друзьями и какие новые привычки появились в жизни во время ремиссии, — в нашем материале.

«Паниковать смысла нет, нужно просто лечиться»

Для встречи с журналистами Сергей старается выбрать немноголюдное место. После химиотерапии иммунитет ослаблен, риск подхватить ту же простуду выше, а наш собеседник, по его же признанию, научился себя беречь.





— Сначала стала сильно болеть спина. Думал, что застудил, поэтому просто принимал обезболивающие и продолжал ходить на работу (трудился в строительной организации). В какой-то момент я стал еще и быстро уставать, появились головокружения. Старался отлежаться, но даже мысли не возникало, что это онкология.

Когда Сергей все-таки попал к терапевту, его направили на МРТ. Результаты врачам не понравились, и мужчину направили в больницу, там взяли пункцию, а через три дня сообщили: «Диагноз — миелома, готовьтесь к госпитализации».





Множественная миелома — злокачественное заболевание системы крови, которое, в том числе, часто поражает кости человека. Чаще встречается у людей 50-60 лет, но может возникнуть и у тех, кто моложе. Полностью излечить миеломную болезнь нельзя, но выйти в долгую устойчивую ремиссию можно. Множественная миелома может проявляться патологическими переломами, болями в костях (в ребрах, грудине, позвоночнике, ключицах, плечевых, тазовых и бедренных), анемическим синдромом, снижением гемоглобина, тромбозами и кровотечениями.

Услышав диагноз, Сергей, говорит, не впал в депрессию, а полез в интернет за информацией. Правда, в первый и последний раз.

— Мне было не по себе. Я стал переживать за жену и дочь. Но я понял: паниковать смысла нет, нужно просто лечиться. Старался отгонять все дурные мысли, настраивал себя на позитив, бывало, что переводил тему в разговорах с близкими, просто чтобы лишний раз не думать о плохом. А они, надо отдать должное, и в душу не лезли, и приободрить пытались.

«Потеплеет — займусь пасекой»

Проходить химиотерапию Сергея отправили практически сразу, как поставили диагноз, и работу пришлось бросить.

— Схема лечения такая: 14-26 дней я в больнице, потом 10 дней дома, а после — снова в больницу. И так три месяца подряд. Какая уж тут работа? Потом мне дали II группу инвалидности, сделали операцию по пересадке стволовых клеток, после которой тоже нужно было восстанавливаться.





В отделении, где Сергей проходил терапию, посещение было строго ограничено. И даже когда друзья сами предлагали встретиться, мужчина часто отказывался.

— Мне было тяжело. И я не хотел, чтобы близкие видели меня слабым. Хватало того, что меня посещали жена и дочь, — когда речь заходит о ребенке, глаза Сергея наполняются слезами.

— Ей мы сказали прямо: «Папа болеет». Но мы все — и я, и жена, и наши родители — продолжали верить, что все будет хорошо, что я выйду в ремиссию. Наш боевой дух, наверное, передался и дочке. Это хорошо. А уже после выписки я стал налаживать контакты и чаще встречаться с друзьями.





Болезнь, признается Сергей, ощущается почти всегда. Погода меняется — спина начинает болеть. Днем был слишком активным — вечером болит поясница.

— Это нормальное явление при моем диагнозе. Я уже привык к этой боли, знаю, что она чуть позже пройдет. Но врачи говорят, любые нагрузки должны быть в меру.

Однако, как убеждает нас Сергей, он не унывает. Хочет найти работу, хоть еще не знает, какую именно. Сейчас финансовые вопросы семьи решает жена, и мужчина хочет помогать.





— Зато у меня появилось много времени на семью, дом. Еще держу небольшую пасеку в деревне матери. Вот как только потеплеет — займусь!



Ремиссия Сергея длится уже больше года, показатели становятся все лучше. Но каждый месяц ему нужно приходить на поддерживающую химиотерапию. Мужчина с облегчением говорит, что теперь переносить ее стало легче.

— В начале было плохо постоянно: есть и спать не хочется, голова то болит, то кружится, температура тоже скачет. Скажем так, химиотерапия не щадит. И вот говорят, что миелома — редкое заболевание. Но я за время госпитализации столько страдающих от нее людей видел, что на всю жизнь хватит.

Теперь в семье Сергея все стали чуть внимательнее к собственному здоровью. Если раньше, говорит мужчина, могли проигнорировать какие-то симптомы, то сейчас идут к врачу без отговорок.





— В целом, моя жизнь изменилась: я сейчас не работаю, больше занимаюсь домом. Но никаких новых привычек в связи с диагнозом не появилось. А от старых привычек я избавился уже давно: курить бросил за 5 лет до миеломы.

Сейчас Сергею нужно каждый месяц проверяться у врача и ходить на поддерживающую химиотерапию. Это растянет ремиссию на более долгий срок.

— Я очень благодарен врачам 9-й больницы (сейчас — Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, — прим.TUT.BY), так и запишите. А последний раз, когда сдавал анализы, мой врач сказал: «Можно в космос». Конечно, это чуть-чуть шутка, но я выздоравливаю, и это главное. Мне же еще дочку вырастить нужно!



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