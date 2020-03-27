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Пинчан и жителей района призывают принять участие в акции «Час Земли» и выключить свет 28 марта на 1 час

27.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчан и жителей района призывают принять участие в акции «Час Земли» и выключить свет 28 марта на 1 час
Пинская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных принять участие в глобальной акции «Час Земли» и отключить свет 28 марта на 1 час с 20.30 до 21.30!

Час Земли — это ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Решать проблему сохранения планеты необходимо сообща и на различных уровнях, а с помощью данной акции каждый человек в любой точке мира может продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой истощения природных ресурсов и «проголосовать» за здоровую планету.

Поскольку это добровольная акция, люди сами решают, сколько и какие электрические приборы они выключат, а городские власти инициируют выключение подсветки городских объектов. Организаторы акции в целях безопасности не рекомендуют отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры. 

Хотя, конечно же, само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить экологическую обстановку на Земле, но эта акция, по мнению организаторов, поможет понять, что в силах каждого человека помочь планете, изменив свои ежедневные привычки. Например, начать экономить воду, чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде, копить и сдавать макулатуру.

 
 
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