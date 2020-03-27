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Безопасные условия труда аграриев - на повестке дня профсоюзов
27.03.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСельхозпредприятия Гомельской области инспекторы проверили вместе с прокуратурой и комитетом по труду. Оценку получили комнаты отдыха, бытовые условия, наличие спецодежды, условия хранения техники, удобрений и топлива. К слову, сейчас особое внимание - культуре питания и использованию сотрудниками дезинфицирующих средств. К примеру, в Добрушском районе комиссии обнаружили около 80 нарушений разного характера. Основные - отсутствие спецодежды и не всегда хорошо налаженный быт. Сельхозпредприятия получили предписание провести работу над ошибками.
Сейчас в Полесском регионе объявлен месячник безопасности. В это время рейдовые комиссии посетят практически каждое сельхозпредприятие области.
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Сельхозпредприятия Гомельской области инспекторы проверили вместе с прокуратурой и комитетом по труду. Оценку получили комнаты отдыха, бытовые условия, наличие...
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