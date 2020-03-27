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Курсы валют
27.03.2020 10:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. И к этому часу: доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 83 копейки. И 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских.
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Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. И к этому часу: доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 83 копейки. И 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских.
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