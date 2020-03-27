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Почти одну тысячу артефактов подняли археологи в Полоцке

Культурный слой Верхнего замка в Полоцке достигает 6 метров

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уникальная находка. Нательный крест скандинавского типа найден в Полоцке Почти одну тысячу артефактов подняли археологи в Полоцке Редкий нательный крест скандинавского типа найден в Полоцке на территории Верхнего замка. После...

Редкий нательный крест скандинавского типа найден в Полоцке на территории Верхнего замка. После предварительного изучения, археологи отнесли находку к Х веку. Аналогичный, датируемый 960 годом нашей эры, был обнаружен на острове Готланд в Швеции. Сейчас на территории Верхнего замка в Полоцке идут масштабные строительные работы. В старом больничном городке будет кадетское училище. Строительные работы контролируют археологи. С декабря из земли подняли порядка тысячи артефактов. Большая часть - фрагменты керамики. Так, в руки ученых попали фрагменты глиняной амфоры. Подобные в ХІІ-ХІІІ веках использовали в качестве тары для доставки вина и оливкового масла из Византии. Предмет статусны, который подтверждает тот факт, что в Полоцке жили весьма богатые люди.Наибольшую ценность представляют, так называемые индивидуальные находки: изделия из цветного металла, предметы культа, детали поясной гарнитуры, актовые печати. Их с территории Верхнего замка собрали уже почти сотню.