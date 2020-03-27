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Уникальная находка. Нательный крест скандинавского типа найден в Полоцке

27.03.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти одну тысячу артефактов подняли археологи в Полоцке

Редкий нательный крест скандинавского типа найден в Полоцке на территории Верхнего замка. После предварительного изучения, археологи отнесли находку к Х веку. Аналогичный, датируемый 960 годом нашей эры, был обнаружен на острове Готланд в Швеции. Сейчас на территории Верхнего замка в Полоцке идут масштабные строительные работы. В старом больничном городке будет кадетское училище. Строительные работы контролируют археологи. С декабря из земли подняли порядка тысячи артефактов. Большая часть - фрагменты керамики. Так, в руки ученых попали фрагменты глиняной амфоры. Подобные в ХІІ-ХІІІ веках использовали в качестве тары для доставки вина и оливкового масла из Византии. Предмет статусны, который подтверждает тот факт, что в Полоцке жили весьма богатые люди.

Культурный слой Верхнего замка в Полоцке достигает 6 метров 

Игорь Магалинский, доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета: "На Верхнем замке Полоцка сохранился один из самых мощных культурных слоев, наверное, не только в Беларуси. В восточной части замка культурный слой достигает как минимум шести метров. Уникальный он тем, что сохраняет древесину и любые органические находки".

Наибольшую ценность представляют, так называемые индивидуальные находки: изделия из цветного металла, предметы культа, детали поясной гарнитуры, актовые печати. Их с территории Верхнего замка собрали уже почти сотню.

 
 
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Почти одну тысячу артефактов подняли археологи в Полоцке Редкий нательный крест скандинавского типа найден в Полоцке на территории Верхнего замка. После...
 
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