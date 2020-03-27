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В Калинковичах 3-х летняя девочка одна ушла из дома погулять на улицу. Малышку обнаружили милиционеры

27.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах сотрудники ГАИ вернули родителям трехлетнюю девочку, которая гуляла вдоль дороги одна. Подробности сообщает УВД.


Вечером 20 марта в Калинковичах дежурные инспекторы ГАИ, проезжая по одной из улиц, заметили девочку лет трех. Малышка без сопровождения взрослых шла по тротуару вдоль дороги.

Милиционеры развернули автомобиль и подъехали к ребенку, в это время возле девочки уже остановился водитель.

Кто она и где живет, малышка объяснить в силу возраста не смогла. Тогда милиционеры решили проехать в ту сторону, откуда шел ребенок, там же находится и новый микрорайон, где проживает много молодых семей. Там у многоэтажек они встретили встревоженного мужчину. Это оказался отец девочки.

Мужчина рассказал, что забрал дочь из детского сада, привел домой, а сам стал заниматься домашними делами. В этот момент девочка незаметно вышла из квартиры. Мужчина говорит, что подобное в их семье произошло впервые.

 
 
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В Калинковичах трехлетняя девочка одна шла вдоль оживленной дороги. К счастью, все закончилось хорошо и малышку быстро вернули родителям.
 
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