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Еще немножко тепла, а потом - снег и порывистый ветер. Апрель стартует холодной погодой

27.03.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антициклон, подаривший нам солнечную погоду, еще немножко побалует теплом. Однако уже в воскресенье погода начнет меняться и апрель придет со снегом и порывистым ветром. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 28 марта, температура воздуха минимальная ночью -2, +4°С, местами -3 -5°С, максимальная днем +12 +17°С.

С воскресенья, 29 марта, погода начнет меняться. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью умеренный, днем — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1, +4, максимальная днем от +3 по северо-западу до +17 по юго-востоку страны.

В начале следующей недели погодные условия будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью в основном -1 -7°С, по юго-востоку максимальная днем всего -1+4°С. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Местами пройдут кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега. В отдельных районах снова землю припорошит снегом, возможна гололедица.

 
 
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