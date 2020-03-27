ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле предлагает оказаться «Один на один с искусством»

27.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Гомеле предлагает оказаться «Один на один с искусством»">

Специальный проект «Один на один с искусством» запустила картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле предлагает оказаться «Один на один с искусством»

Новый формат предполагает полное погружение посетителей в творческую атмосферу. «Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения наших выставок на определенный час. И мы обеспечим полное отсутствие других посетителей в это время в наших залах», — рассказали в галерее.

Чтобы оказаться «Один на один с искусством», нужно за день до планируемого посещения забронировать свое время в галерее по ул. Карповича, 4 или в зале пр. Ленина, 43.

Организаторы напомнили, что сейчас в галерее по ул. Карповича можно увидеть литографии работ одного из известнейших художников французской школы в экспозиции «Анри Матисс. Взгляд», живопись, графику и поэзию Татьяны Гершгориной «На полхолста», также доступна «Русская Атлантида» — отчетная выставка проекта, объединившего художников — участников ежегодных весенних и осенних пленэров в городах Малого Золотого кольца России. В выставочном зале по пр. Ленина представлены необычные экспонаты — коллекционные куклы известных производителей «Больше чем игрушка».

В галерее уверяют, что за это время посетители не просто интересно поведут время, но и узнают много нового, обогатятся эмоционально и приобщатся к настоящему искусству. На новый проект действует специальная цена — Br10 для группы до трех человек.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальный проект "Один на один с искусством" запустила картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении. Новый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Немного солнца и тепла, а потом метель. Погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика