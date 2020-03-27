Картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле предлагает оказаться «Один на один с искусством»

Источник материала: Газета Авангард

Гомеле предлагает оказаться «Один на один с искусством»">

Специальный проект «Один на один с искусством» запустила картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.





Новый формат предполагает полное погружение посетителей в творческую атмосферу. «Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения наших выставок на определенный час. И мы обеспечим полное отсутствие других посетителей в это время в наших залах», — рассказали в галерее.

Чтобы оказаться «Один на один с искусством», нужно за день до планируемого посещения забронировать свое время в галерее по ул. Карповича, 4 или в зале пр. Ленина, 43.

Организаторы напомнили, что сейчас в галерее по ул. Карповича можно увидеть литографии работ одного из известнейших художников французской школы в экспозиции «Анри Матисс. Взгляд», живопись, графику и поэзию Татьяны Гершгориной «На полхолста», также доступна «Русская Атлантида» — отчетная выставка проекта, объединившего художников — участников ежегодных весенних и осенних пленэров в городах Малого Золотого кольца России. В выставочном зале по пр. Ленина представлены необычные экспонаты — коллекционные куклы известных производителей «Больше чем игрушка».

В галерее уверяют, что за это время посетители не просто интересно поведут время, но и узнают много нового, обогатятся эмоционально и приобщатся к настоящему искусству. На новый проект действует специальная цена — Br10 для группы до трех человек.