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Квартира за МКАД. Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках

27.03.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приоритетное направление этого года - Смолевичи 

Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках. Приоритетное направление этого года - Смолевичи. Там возведут 30 тысяч квадратных метров. То есть квартиры получат почти 500 семей. Не забывают и про такую отдаленную часть мегаполиса как микрорайон Сокол. Здесь появится квартал для многодетных семей. Ответы на жилищные вопросы за пределами МКАД  искал Алексей Кондратенко

В истории развития Сокола есть интересный элемент "нумерологии". В 2000 году, то есть 20 лет назад, поселок в 20 километрах от Минска стал частью двухмиллионного мегаполиса. Его присоединили к Октябрьскому району столицы. 

Год 2020-й - и новый виток в развитии самого "крылатого" Минского микрорайона

Сегодня, кроме авиаторов, здесь живут разные минчане. Всего более семи с половиной тысячи человек. В ближайшие годы население увеличится, а,  значит, без жилья и новых объектов инфраструктуры не обойтись. Вот так будут выглядеть дома из нового коттеджного квартала. Это одноквартирные и двухквартирные дома для многодетных семей. 
Разница между обычной квартирой и особняком очевидна! Взять хотя бы площадь, например, одноквартирного дома. Это 140 квадратных метров. Просторно, а ведь вокруг еще приусадебные участки. Жилье для многодетных семей появится в юго-западной части Сокола. 

Сокол - спальный район, здесь нет промышленности, вокруг лес, в пяти километрах - "Великий камень" 

По сути,  Сокол - спальный район, здесь нет промышленности, вокруг лес, в пяти километрах - индустриальный парк "Великий камень". Где в перспективе можно будет найти работу. Из новых объектов социальной инфраструктуры в ближайшее время добавятся школа и детские сады. 

Павел Тома, заместитель главы Администрации Октябрьского района г. Минска:  "Уже в этом году будет начато строительство новой амбулатории в поселке Сокол, которая позволит улучшить медицинское обслуживание населения. Есть заинтересованность у предпринимателей, которые уже обращались в администрацию района, поэтому будем развивать торговые и иные социальные объекты. Также предусмотрен по плану и ФОК". 

 
Теги: Минск
 
 
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Приоритетное направление этого года - Смолевичи  Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках. Приоритетное направление этого года -...
 
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