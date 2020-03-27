|
Квартира за МКАД. Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках
27.03.2020 12:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приоритетное направление этого года - СмолевичиМинчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках. Приоритетное направление этого года - Смолевичи. Там возведут 30 тысяч квадратных метров. То есть квартиры получат почти 500 семей. Не забывают и про такую отдаленную часть мегаполиса как микрорайон Сокол. Здесь появится квартал для многодетных семей. Ответы на жилищные вопросы за пределами МКАД искал Алексей Кондратенко.
В истории развития Сокола есть интересный элемент "нумерологии". В 2000 году, то есть 20 лет назад, поселок в 20 километрах от Минска стал частью двухмиллионного мегаполиса. Его присоединили к Октябрьскому району столицы.
Год 2020-й - и новый виток в развитии самого "крылатого" Минского микрорайонаСегодня, кроме авиаторов, здесь живут разные минчане. Всего более семи с половиной тысячи человек. В ближайшие годы население увеличится, а, значит, без жилья и новых объектов инфраструктуры не обойтись. Вот так будут выглядеть дома из нового коттеджного квартала. Это одноквартирные и двухквартирные дома для многодетных семей.
Разница между обычной квартирой и особняком очевидна! Взять хотя бы площадь, например, одноквартирного дома. Это 140 квадратных метров. Просторно, а ведь вокруг еще приусадебные участки. Жилье для многодетных семей появится в юго-западной части Сокола.
Сокол - спальный район, здесь нет промышленности, вокруг лес, в пяти километрах - "Великий камень"По сути, Сокол - спальный район, здесь нет промышленности, вокруг лес, в пяти километрах - индустриальный парк "Великий камень". Где в перспективе можно будет найти работу. Из новых объектов социальной инфраструктуры в ближайшее время добавятся школа и детские сады.
Павел Тома, заместитель главы Администрации Октябрьского района г. Минска: "Уже в этом году будет начато строительство новой амбулатории в поселке Сокол, которая позволит улучшить медицинское обслуживание населения. Есть заинтересованность у предпринимателей, которые уже обращались в администрацию района, поэтому будем развивать торговые и иные социальные объекты. Также предусмотрен по плану и ФОК".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приоритетное направление этого года - Смолевичи Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках. Приоритетное направление этого года -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)