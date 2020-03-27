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Два выхода станции метро «Площадь Победы» будут закрыты до начала апреля

27.03.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из выходов метро, который закрывали на время ремонта до 27 марта, будет недоступен пассажирам по 3 апреля. Второй — по 10 апреля. Подробности сообщает Минский метрополитен.

Выход № 3−2 в сторону магазина «Океан» закрыли на ремонт 10 марта и планировали открыть 27 марта. В связи с производственной необходимостью сроки продлили — выход будет недоступен по 3 апреля.


Схема: Минский метрополитен

Также продлен ремонт на выходе № 4−1 в сторону книжного магазина и оптики. Он будет закрыт с 1 по 10 апреля.


Схема: Минский метрополитен

Напомним, что уже год по всему Минску обновляют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Давно начаты работы на «Площади Победы». В сентябре обновляли выходы на «Востоке», а в октябре — на «Могилевской» и «Фрунзенской».

 
Теги: Минск
 
 
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Один из выходов метро, который закрывали на время ремонта до 27 марта, будет недоступен пассажирам по 3 апреля. Второй - по 10 апреля.
 
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