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Два выхода станции метро «Площадь Победы» будут закрыты до начала апреля
27.03.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из выходов метро, который закрывали на время ремонта до 27 марта, будет недоступен пассажирам по 3 апреля. Второй — по 10 апреля. Подробности
Выход № 3−2 в сторону магазина «Океан»
Также продлен ремонт на выходе № 4−1 в сторону книжного магазина и оптики. Он будет закрыт с 1 по 10 апреля.
Напомним, что уже год по всему Минску обновляют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Давно начаты работы на «Площади Победы». В сентябре обновляли выходы на «Востоке», а в октябре — на «Могилевской» и «Фрунзенской».
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Один из выходов метро, который закрывали на время ремонта до 27 марта, будет недоступен пассажирам по 3 апреля. Второй - по 10 апреля.
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