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Завтра в республике стартует акция «Неделя леса 2020»

27.03.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

На 35 гектарах будут высажены порядка 60 тыс.саженцев.

Завтра в республике стартует акция «Неделя леса 2020»

Участники акции уберут более 51 га территории. Участие в «Неделе леса 2020» примут все лесничества Богушевского лесхоза, а также учреждения образования, сельсоветы, РОЧС и другие организации района.

 Лесхоз призывает присоединиться к акции всех желающих.

 Анатолий МОСИН.

На снимке: работники Обольского лесничества.

Фото автора.

 
 
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На 35 гектарах будут высажены порядка 60 тыс.саженцев. Участники акции уберут более 51 га территории. Участие в «Неделе леса 2020» примут все лесничества...
 
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