Завтра в республике стартует акция «Неделя леса 2020»

На 35 гектарах будут высажены порядка 60 тыс.саженцев.
Участники акции уберут более 51 га территории. Участие в «Неделе леса 2020» примут все лесничества Богушевского лесхоза, а также учреждения образования, сельсоветы, РОЧС и другие организации района.
Лесхоз призывает присоединиться к акции всех желающих.
Анатолий МОСИН.
На снимке: работники Обольского лесничества.
Фото автора.
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На 35 гектарах будут высажены порядка 60 тыс.саженцев. Участники акции уберут более 51 га территории. Участие в «Неделе леса 2020» примут все лесничества...