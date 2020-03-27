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Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина Российской Федерации

27.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе судебного следствия установлено, что гражданин Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы в принудительном порядке был выслан из Республики Беларусь сроком на 5 лет. Он был предупрежден об уголовной ответственности, если вернется в Республику Беларусь раньше установленного срока. Определенное время мужчина находился на территории Российской Федерации, однако в октябре 2019 года вернулся в Борисов, чтобы проведать родственников. Находясь на территории города, был задержан сотрудниками Борисовского РУВД.

Допрошенный в судебном заседании гражданин Российской Федерации виновным себя признал полностью.

Согласно приговору суда Борисовского района от 23 декабря 2019 года гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 371-2 УК Республики Беларусь, и ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца.

Приговор вступил в законную силу.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса И.Ю.Быкова                         

 
 
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23 декабря 2019 года в открытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Российской Федерации по ст. 371-2 УК Республики Беларусь...
 
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