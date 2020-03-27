Минздрав рассказал, на что пойдут деньги с благотворительного счета

Источник материала: Tut.by

Минздрав рассказал, сколько денег перечислено на благотворительный счет и куда они пойдут.



Фото: Reuters

По словам замминистра Елены Богдан, по данным на 9 утра 27 марта, на рублевом счете было 551 944 рубля 37 копеек, на валютном — 16 тысяч 122 евро 47 центов.

Рабочая группа в министерстве будет распределять эти деньги. В первую очередь они пойдут на обеспечение медработников защитной одеждой, создание запасов тест-систем, создание запаса лекарственных средств, если понадобится.