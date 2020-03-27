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Минздрав рассказал, на что пойдут деньги с благотворительного счета
27.03.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав рассказал, сколько денег перечислено на благотворительный счет и куда они пойдут.
По словам замминистра Елены Богдан, по данным на 9 утра 27 марта, на рублевом счете было 551 944 рубля 37 копеек, на валютном — 16 тысяч 122 евро 47 центов.
Рабочая группа в министерстве будет распределять эти деньги. В первую очередь они пойдут на обеспечение медработников защитной одеждой, создание запасов тест-систем, создание запаса лекарственных средств, если понадобится.
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Минздрав рассказал, сколько денег перечислено на благотворительный счет и куда они пойдут.
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