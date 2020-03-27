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В Мингорисполкоме рассказали, когда в столице отключат отопление

27.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По информации начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, решение о сроках завершения осенне-зимнего периода принимается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет 8 градусов тепла и выше.

– После этого организации, эксплуатирующие здания, по согласованию с энергоснабжающими компаниями производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий. В первую очередь батареи остывают в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях. Во вторую – в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, вузах. Последними отопление перестают получать детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, – напомнил начальник управления.

Владимир Лебедь также отметил, что иногда отопительный сезон завершается сразу для нескольких групп потребителей. Например, в прошлом году с 22 апреля прекратили подачу тепла и в жилфонд, и в объекты социального назначения.

Теплоисточники после окончания осенне-зимнего периода переводятся на летний режим работы, а энергоснабжающие и коммунальные службы приступают к подготовке к следующему отопительному сезону.

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Решение об отключении отопления в столице принимается в соответствии с ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими...
 
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