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Солнечные выходные: днем в субботу до плюс 17ые: днем в субботу до плюс 17

27.03.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В  последние выходные марта можно смело отправляться на природу. Синоптики обещают солнечную, теплую и без осадков погоду. Ночью по Минской области от минус 4 до плюс 2 градусов, а днем воздух прогреется  до плюс 17. В столице около 15 тепла. В воскресенье погода начнет меняться. Атмосферный фронт со Скандинавии принесет осадки и холодный воздух. Днем  в северо-западных районах местами даже возможен мокрый снег.

На следующей неделе будет ветрено и прохладно. В прогнозах кратковременные дожди и порывистый ветер.

 
 
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В  последние выходные марта можно смело отправляться на природу. Синоптики обещают солнечную, теплую и без осадков погоду. Ночью по Минской области от минус 4 до...
 
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