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«Учишь ребенка алфавиту, а сам правильно не можешь». Картавые люди - о звуках и сложностях
27.03.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В школе для большинства скороговорка про греку, реку и рака была непосильной, но для героев этого видео — настоящий вызов. Мы пригласили в студию людей с картавостью, которую они, кстати, считают вовсе не дефектом, а особенностью. Они рассказали про реакцию окружающих, школьные годы и, конечно, много забавных историй.
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