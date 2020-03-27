|
Поддержка пожилых - сейчас важнейшая задача социальных служб
27.03.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске продолжается общегородская акция "Мы заботимся о вас". Цель - минимизировать случаи заболеваний. Пожилым людям регулярно доставляют продукты и лекарства. Чтобы получить необходимую помощь, надо оставить заявку в одном из территориальных центров социального обслуживания населения.
Одиноких людей престарелого возраста, нуждающихся в помощи, в городе почти 19 тысяч человек. Поддерживают и жителей деревень. Помощь социальным работникам оказывают и волонтеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске продолжается общегородская акция "Мы заботимся о вас". Цель - минимизировать случаи заболеваний. Пожилым людям регулярно доставляют продукты и лекарства....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)