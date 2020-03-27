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Акция ГАИ "Пристегнись к безопасности" стартовала в центральном регионе
27.03.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦель - профилактика ДТП, особенно с участием детей. Под пристальным контролем весной и правила перевозки несовершеннолетних. С водителями проводят профилактические беседы, а также проверяют наличие и правильное использование удерживающих кресел в автомобиле.
Сотрудники ГАИ контролируют и ситуацию на пешеходных переходах. Нарушителей ждут предупреждения.
Также сегодня проведут беседы и с любителями экотранспорта. Велосипедистам напомнят, где можно безопасно двигаться в городе и как правильно пересекать проезжую часть.
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Цель - профилактика ДТП, особенно с участием детей. Под пристальным контролем весной и правила перевозки несовершеннолетних. С водителями проводят...
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