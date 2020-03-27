Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция ГАИ "Пристегнись к безопасности" стартовала в центральном регионе Цель - профилактика ДТП, особенно с участием детей. Под пристальным контролем весной и правила перевозки несовершеннолетних. С водителями проводят...

Цель - профилактика ДТП, особенно с участием детей. Под пристальным контролем весной и правила перевозки несовершеннолетних. С водителями проводят профилактические беседы, а также проверяют наличие и правильное использование удерживающих кресел в автомобиле.Сотрудники ГАИ контролируют и ситуацию на пешеходных переходах. Нарушителей ждут предупреждения.Также сегодня проведут беседы и с любителями экотранспорта. Велосипедистам напомнят, где можно безопасно двигаться в городе и как правильно пересекать проезжую часть.