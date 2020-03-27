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Вы витеблянин или витебчанин? Участвуй в народном голосовании TUT
27.03.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если в Витебске спросить, как называют местных жителей, ответ будет неоднозначный. Один уверенно скажет: «Витебляне». А второй возмутится: «Какие такие витебляне? Витебчане мы!». В лучшем случае эти люди мирно разойдутся, в худшем — вступят в жаркий спор. На эту тему неплохо бы провести местный референдум, но все понимают, что он, если и состоится, то не в это время. TUT.BY предлагает: а давайте устроим свое голосование! И посмотрим, кого же все-таки больше — витеблян или витебчан.
Но вначале немного расскажем про все варианты названия горожан.
Название витебляне (витеблянин, витеблянка) — историческое. Именно этот этнохороним упоминается в письменных источниках с 1263 года, то есть уже более 750 лет. Этот вариант также
Витебчанами (витебчанин, витебчанка) жителей города стали называть после войны, когда Витебск лишился многих коренных жителей. Краевед Аркадий Подлипский считает, что особенно широко «витебчане» пошли в народ с празднования 1000-летия Витебска в 1974 году, на которое приезжал Петр Машеров. По аналогии с «минчанами» он назвал горожан «витебчанами». Это позже подхватили местные партийцы и журналисты.
Иногда встречается еще одно осовремененное название: витьбичи. В городе выходит одноименная газета. Поэт Давид Симанович вспоминал, что именно этот вариант больше всего нравился классику нашей литературы и земляку — уроженцу Орши Владимиру Короткевичу.
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Если в Витебске спросить, как называют местных жителей, ответ будет неоднозначный. Один уверенно скажет: «Витебляне». А второй возмутится: «Какие-такие витебляне?...
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