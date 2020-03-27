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Вы витеблянин или витебчанин? Участвуй в народном голосовании TUT

27.03.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в Витебске спросить, как называют местных жителей, ответ будет неоднозначный. Один уверенно скажет: «Витебляне». А второй возмутится: «Какие такие витебляне? Витебчане мы!». В лучшем случае эти люди мирно разойдутся, в худшем — вступят в жаркий спор. На эту тему неплохо бы провести местный референдум, но все понимают, что он, если и состоится, то не в это время. TUT.BY предлагает: а давайте устроим свое голосование! И посмотрим, кого же все-таки больше — витеблян или витебчан.


Памятник князю Ольгерду на Ратушной площади в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

Но вначале немного расскажем про все варианты названия горожан.

Название витебляне (витеблянин, витеблянка) — историческое. Именно этот этнохороним упоминается в письменных источниках с 1263 года, то есть уже более 750 лет. Этот вариант также дает «Википедия». «Витебляне» есть и в «Историческом словаре белорусского языка», и в «Расійска-беларускім слоўніку» Стапана Некрашевича и Николай Байкова, изданном в 1928 году. «Слова віцяблянін утворанае ад асновы Віцеб-, а яна — ад назвы рэчкі Віцьбы. Фанэтычна гэта як рымлянін ад Рыму: пасля губных б або м устаўляецца ль», — поясняет филолог и политик Винцук Вечерко.

Витебчанами (витебчанин, витебчанка) жителей города стали называть после войны, когда Витебск лишился многих коренных жителей. Краевед Аркадий Подлипский считает, что особенно широко «витебчане» пошли в народ с празднования 1000-летия Витебска в 1974 году, на которое приезжал Петр Машеров. По аналогии с «минчанами» он назвал горожан «витебчанами». Это позже подхватили местные партийцы и журналисты.

Иногда встречается еще одно осовремененное название: витьбичи. В городе выходит одноименная газета. Поэт Давид Симанович вспоминал, что именно этот вариант больше всего нравился классику нашей литературы и земляку — уроженцу Орши Владимиру Короткевичу.

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Теги: Витебск
 
 
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Если в Витебске спросить, как называют местных жителей, ответ будет неоднозначный. Один уверенно скажет: «Витебляне». А второй возмутится: «Какие-такие витебляне?...
 
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