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Посол Италии в Беларуси выразил благодарность белорусскому народу за акцию солидарности
27.03.2020 20:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил благодарность белорусскому народу за акцию солидарности с его страной.
"Белорусы помнят, что Италия была одной из первых стран, которые незамедлительно пришли на помощь Беларуси после чернобыльской катастрофы. Сотни тысяч белорусских детей почувствовали огромную любовь итальянских семей, и для многих из них Италия стала второй родиной. А теперь белорусы дают нам силы и надежду на лучшее будущее", - заявил посол.
Напомним, Национальная библиотека Беларуси запустила на своем здании бегущую строку со словами поддержки итальянскому народу в знак солидарности в борьбе с COVID-19.
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Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил благодарность белорусскому народу за акцию солидарности с его страной. "Белорусы помнят, что...
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