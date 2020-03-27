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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол Италии в Беларуси выразил благодарность белорусскому народу за акцию солидарности Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил благодарность белорусскому народу за акцию солидарности с его страной. "Белорусы помнят, что...

Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил благодарность белорусскому народу за акцию солидарности с его страной."Белорусы помнят, что Италия была одной из первых стран, которые незамедлительно пришли на помощь Беларуси после чернобыльской катастрофы. Сотни тысяч белорусских детей почувствовали огромную любовь итальянских семей, и для многих из них Италия стала второй родиной. А теперь белорусы дают нам силы и надежду на лучшее будущее", - заявил посол.Напомним, Национальная библиотека Беларуси запустила на своем здании бегущую строку со словами поддержки итальянскому народу в знак солидарности в борьбе с COVID-19.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите