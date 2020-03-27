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«Пришли записать на прививку». В Барановичах «лжеврачи» в масках обокрали двух пенсионерок
27.03.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах разыскивают лжеврачей, которые обокрали двух пожилых жительниц города, сообщает
24 марта две женщины в защитных масках пришли домой к пенсионерке. Хозяйке дома они сообщили, что цель их визита — запись на бесплатную вакцинацию против гриппа. Бабушка пригласила их на кухню заполнить документы. Одна из них занималась оформлением бумаг, а вторая незаметно отлучилась. После ухода лжеврачей хозяйка обнаружила, что у нее пропали деньги.
Крупная сумма денег пропала и у 73-летней горожанки. К ней гости в масках наведались 23 марта. Хозяйка во время их визита отсутствовала, но ключ от входной двери хранила на незапертой веранде. Чем, по-видимому, и воспользовались визитеры. Оперативники установили, что пока пенсионерки не было дома, с ее двора выходили женщины в защитных масках.
Следственный комитет возбудил уголовные дела.
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Подозреваемые были в медицинских масках.
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