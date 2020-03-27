«Пришли записать на прививку». В Барановичах «лжеврачи» в масках обокрали двух пенсионерок

Источник материала: Tut.by

В Барановичах разыскивают лжеврачей, которые обокрали двух пожилых жительниц города, сообщает МВД .

24 марта две женщины в защитных масках пришли домой к пенсионерке. Хозяйке дома они сообщили, что цель их визита — запись на бесплатную вакцинацию против гриппа. Бабушка пригласила их на кухню заполнить документы. Одна из них занималась оформлением бумаг, а вторая незаметно отлучилась. После ухода лжеврачей хозяйка обнаружила, что у нее пропали деньги.

Крупная сумма денег пропала и у 73-летней горожанки. К ней гости в масках наведались 23 марта. Хозяйка во время их визита отсутствовала, но ключ от входной двери хранила на незапертой веранде. Чем, по-видимому, и воспользовались визитеры. Оперативники установили, что пока пенсионерки не было дома, с ее двора выходили женщины в защитных масках.

Следственный комитет возбудил уголовные дела.