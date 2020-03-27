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Пинск засыпало пеплом. Что происходит?

27.03.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пинские спасатели тушат пожар, который разгорелся на болоте возле деревни Горново, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.


Фото читателя

О произошедшем на Горячую линию TUT.BY сообщили читатели. По словам местных, пожар за Пиной начался 27 марта, а столб дыма от него виден из любой точки города.


Фото читателя

— Весь город в пепле, — сообщил читатель.

Открыть/скачать видео (3.62 МБ)

В пресс-службе областного управления МЧС TUT.BY сообщили, что пожар разгорелся на болоте возле деревни Горново. Сейчас спасатели заняты его ликвидацией. Площадь пожара уточняется.

Открыть/скачать видео (1.55 МБ)
 
 

 
 
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По словам пинчан, пепел от пожара оседает на улицах города.
 
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