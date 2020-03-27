Пинск засыпало пеплом. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Пинские спасатели тушат пожар, который разгорелся на болоте возле деревни Горново, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.



Фото читателя

О произошедшем на Горячую линию TUT.BY сообщили читатели. По словам местных, пожар за Пиной начался 27 марта, а столб дыма от него виден из любой точки города.



Фото читателя

— Весь город в пепле, — сообщил читатель.

В пресс-службе областного управления МЧС TUT.BY сообщили, что пожар разгорелся на болоте возле деревни Горново. Сейчас спасатели заняты его ликвидацией. Площадь пожара уточняется.